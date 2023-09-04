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Кім Чен Ин у вересні з’їздить до Путіна і обговорить постачання зброї – The New York Times

Кім Чен Ин у вересні з’їздить до Путіна і обговорить постачання зброї – The New York Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати президента рф володимира путіна та обговорити військову співпрацю, зокрема — постачання росії зброї для її війни в Україні. Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників, передає УНН.

Деталі

The New York Times припускає, що зустріч може відбутися у Владивостоці або Москві.

Путін хоче, щоб Кім Чен Ин погодився надіслати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, лідер КНДР сподівається на продовольчу допомогу від путіна.

Ймовірно, зустріч відбудеться під час Східного економічного форуму 10-13 вересня.

Раніше Білий дім попередив, що Путін і Кім Чен Ин обмінялися листами, у яких обговорювали можливу збройову угоду.

Також речник Білого дому Джон Ф. Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами «активно просуваються».

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