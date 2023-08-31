Білий дім заявив про просування переговорів КНДР та росії щодо озброєння

Деталі

Кірбі повідомив на брифінгу, що міністр оборони росії сергій шойгу під час візиту до Північної Кореї намагався переконати Пхеньян продати росії артилерійські боєприпаси.

Reuters зазначає, що російський диктатор володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити свою співпрацю, і заявив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила до Пхеньяна після візиту міністра оборони.

Кірбі сказав, що Північна Корея поставила в росію снаряди для піхоти і ракети минулого року, і відтоді москва намагається придбати додаткові боєприпаси.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що... КНДР продовжує розглядати питання про надання військової підтримки російським збройним силам в Україні", - сказав Кірбі, маючи на увазі Північну Корею і посилаючись на "нову інформацію" про те, що такі переговори просуваються.

"Обговорення на високому рівні можуть продовжитися в найближчі місяці", - сказав він.

За словами Кірбі, у межах потенційних угод росія може отримати боєприпаси, які військові планують використовувати проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з озброєння з росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати озброєння росії", - заявив Кірбі.

В ООН посол США Лінда Томас-Грінфілд виступила із заявою від імені США, Японії, Південної Кореї та Великої Британії про те, що будь-які угоди щодо озброєння між росією і Північною Кореєю порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

Доповнення

Раніше Вашингтон попереджав, що Північна Корея може надати більше озброєння росії. Цього місяця Сполучені Штати, нагадує видання, запровадили санкції щодо трьох організацій, які вони звинуватили в причетності до оборудок з озброєння між Північною Кореєю та росією.