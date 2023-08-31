Білий дім заявив про просування переговорів КНДР та росії щодо озброєння

ukru
29 березня, 17:57 • 271655 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359309 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299606 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334750 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299853 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219373 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204149 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164060 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534840 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56031 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59313 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70918 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78546 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82110 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392016 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534840 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568478 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565532 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204799 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359310 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174899 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165821 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136750 перегляди
Актуальне
Білий дім заявив про просування переговорів КНДР та росії щодо озброєння

Білий дім заявив про просування переговорів КНДР та росії щодо озброєння

Київ • УНН

 • 1149770 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сполучені Штати занепокоєні тим, що переговори щодо озброєння між росією та Північною Кореєю активно просуваються, заявив у середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кірбі повідомив на брифінгу, що міністр оборони росії сергій шойгу під час візиту до Північної Кореї намагався переконати Пхеньян продати росії артилерійські боєприпаси.

Reuters зазначає, що російський диктатор володимир путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити свою співпрацю, і заявив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила до Пхеньяна після візиту міністра оборони.

Кірбі сказав, що Північна Корея поставила в росію снаряди для піхоти і ракети минулого року, і відтоді москва намагається придбати додаткові боєприпаси.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що... КНДР продовжує розглядати питання про надання військової підтримки російським збройним силам в Україні", - сказав Кірбі, маючи на увазі Північну Корею і посилаючись на "нову інформацію" про те, що такі переговори просуваються.

"Обговорення на високому рівні можуть продовжитися в найближчі місяці", - сказав він.

За словами Кірбі, у межах потенційних угод росія може отримати боєприпаси, які військові планують використовувати проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з озброєння з росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати озброєння росії", - заявив Кірбі.

В ООН посол США Лінда Томас-Грінфілд виступила із заявою від імені США, Японії, Південної Кореї та Великої Британії про те, що будь-які угоди щодо озброєння між росією і Північною Кореєю порушать резолюції Ради Безпеки ООН.

Доповнення

Раніше Вашингтон попереджав, що Північна Корея може надати більше озброєння росії. Цього місяця Сполучені Штати, нагадує видання, запровадили санкції щодо трьох організацій, які вони звинуватили в причетності до оборудок з озброєння між Північною Кореєю та росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07