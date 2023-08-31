Белый дом заявил о продвижении переговоров КНДР и россии по вооружению

Детали

Кирби сообщил на брифинге, что министр обороны россии сергей шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать россии артиллерийские боеприпасы.

Reuters отмечает, что российский диктатор владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить свое сотрудничество, и заявил, что Соединенные Штаты располагают разведданными, указывающими на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита министра обороны.

Кирби сказал, что Северная Корея поставила в россию снаряды для пехоты и ракеты в прошлом году, и с тех пор москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что... КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине", - сказал Кирби, имея в виду Северную Корею и ссылаясь на "новую информацию" о том, что такие переговоры продвигаются.

"Обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы", - сказал он.

По словам Кирби, в рамках потенциальных сделок россия может получить боеприпасы, которые военные планируют использовать против Украины. Сделки могут также включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по вооружению с россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать вооружение россии", - заявил Кирби.

В ООН посол США Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением от имени США, Японии, Южной Кореи и Великобритании о том, что любые сделки по вооружению между россией и Северной Кореей нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

Дополнение

Ранее Вашингтон предупреждал, что Северная Корея может предоставить больше вооружения россии. В этом месяце Соединенные Штаты, напоминает издание, ввели санкции в отношении трех организаций, которые они обвинили в причастности к сделкам по вооружению между Северной Кореей и россией.