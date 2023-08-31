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Белый дом заявил о продвижении переговоров КНДР и россии по вооружению

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры по вооружению между россией и Северной Кореей активно продвигаются, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кирби сообщил на брифинге, что министр обороны россии сергей шойгу во время визита в Северную Корею пытался убедить Пхеньян продать россии артиллерийские боеприпасы.

Reuters отмечает, что российский диктатор владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить свое сотрудничество, и заявил, что Соединенные Штаты располагают разведданными, указывающими на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита министра обороны.

Кирби сказал, что Северная Корея поставила в россию снаряды для пехоты и ракеты в прошлом году, и с тех пор москва пытается приобрести дополнительные боеприпасы.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что... КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине", - сказал Кирби, имея в виду Северную Корею и ссылаясь на "новую информацию" о том, что такие переговоры продвигаются.

"Обсуждения на высоком уровне могут продолжиться в ближайшие месяцы", - сказал он.

По словам Кирби, в рамках потенциальных сделок россия может получить боеприпасы, которые военные планируют использовать против Украины. Сделки могут также включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по вооружению с россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать вооружение россии", - заявил Кирби.

В ООН посол США Линда Томас-Гринфилд выступила с заявлением от имени США, Японии, Южной Кореи и Великобритании о том, что любые сделки по вооружению между россией и Северной Кореей нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

Дополнение

Ранее Вашингтон предупреждал, что Северная Корея может предоставить больше вооружения россии. В этом месяце Соединенные Штаты, напоминает издание, ввели санкции в отношении трех организаций, которые они обвинили в причастности к сделкам по вооружению между Северной Кореей и россией.

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