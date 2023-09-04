шойгу про проведення спільних навчань із КНДР: можливість обговорюється

Цитата

"Ми обговорюємо з усіма це (можливість проведення військових навчань – ред.), зокрема і з КНДР. Чому ні? Це наші сусіди. Звичайно, обговорювалася (така можливість – ред.) Ми ж проводимо з нашими китайськими колегами не просто навчання, а спільне патрулювання стратегічних бомбардувальників, спільне патрулювання морських ракетоносців, і якщо раніше в нас це були такі разові випадки, то зараз у нас по два - по три рази на рік, і ми продовжуємо це робити", - сказав Шойгу.

Доповнення

Yonhap повідомляло з посиланням на розвідувальне управління Південної Кореї, що росія запропонувала провести тристоронні військово-морські навчання з Північною Кореєю і Китаєм, коли міністр оборони рф провів зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наприкінці липня.