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Ким Чен Ын в сентябре съездит к Путину и обсудит поставки оружия - The New York Times

Киев • УНН

 • 2687927 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить президента рф владимира путина и обсудить военное сотрудничество, в частности — поставки россии оружия для ее войны в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

The New York Times предполагает, что встреча может состояться во Владивостоке или Москве.

путин хочет, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить россии артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Кроме того, лидер КНДР надеется на продовольственную помощь от Путина.

Вероятно, встреча состоится во время Восточного экономического форума 10-13 сентября.

Ранее Белый дом предупредил, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых обсуждали возможную оружейную сделку.

Также спикер Белого дома Джон Ф. Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами «активно продвигаются».

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