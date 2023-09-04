Ким Чен Ын в сентябре съездит к Путину и обсудит поставки оружия - The New York Times

Детали

The New York Times предполагает, что встреча может состояться во Владивостоке или Москве.

путин хочет, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить россии артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Кроме того, лидер КНДР надеется на продовольственную помощь от Путина.

Вероятно, встреча состоится во время Восточного экономического форума 10-13 сентября.

Ранее Белый дом предупредил, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых обсуждали возможную оружейную сделку.

Также спикер Белого дома Джон Ф. Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами «активно продвигаются».

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