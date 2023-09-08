В разведке рассказали, что путин будет просить у Ким Чен Ына

Цитата

На вопрос, есть ли информация, какие виды вооружения будет просить путин у Ким Чен Ына во время их встречи, Юсов ответил: "Такое понимание, конечно, есть. Не все договоренности обсуждены и в большинстве случаев то, что просит россия, то, на что рассчитывает рф, российский диктатор и режим не удовлетворяется даже теми государствами, правительствами и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, каким является сегодня рф. Поэтому, будут просить больше, чем получат".

Он отметил, что путин будет просить в частности, о снарядах, боекомплекте для артиллерийских систем.

Дополнение

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить президента рф владимира путина и обсудить военное сотрудничество, в частности — поставки россии оружия для ее войны в Украине.