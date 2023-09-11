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Ким Чен Ын выехал в россию для встречи с путиным - СМИ

Ким Чен Ын выехал в россию для встречи с путиным - СМИ

Киев • УНН

 • 1065817 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во Владивостоке, пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ, информирует УНН.

Детали

Личный поезд Ким Чен Ына медленно движется к северо-восточной границе, сообщило кабельное телевидение YTN со ссылкой на южнокорейского чиновника, имя которого оно не назвало.

Чиновник также сообщил, что лидер КНДР может провести встречу с владимиром путиным в среду.

Газета Dong-A Ilbo также сообщила, что поезд направляется в россию и, как ожидается, пересечет границу во вторник утром.

Эта поездка станет первым выездом Ким Чен Ына за пределы Корейского полуострова с 2019 года

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение о поставках оружия рф.

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