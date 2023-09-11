У кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина в росію "найближчими днями"

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“На запрошення президента російської федерації володимира Путіна Голова Державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в найближчий день відвідає росію з можливим візитом”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше Bloomberg із посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, вирушив до росії для переговорів з президентом рф володимиром путіним у Владивостоці.

Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф.