У кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина в росію "найближчими днями"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає росію для переговорів з президентом рф володимиром путіним "найближчими днями", заявила пресслужба кремля, повідомляє УНН.
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“На запрошення президента російської федерації володимира Путіна Голова Державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в найближчий день відвідає росію з можливим візитом”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше Bloomberg із посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, вирушив до росії для переговорів з президентом рф володимиром путіним у Владивостоці.
Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо постачання зброї рф.