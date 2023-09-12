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В Госдепартаменте США призвали Северную Корею не передавать оружие России

В Госдепартаменте США призвали Северную Корею не передавать оружие России

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. США внимательно следят за результатами встречи российского президента Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«С точки зрения того, что это означает в будущем, я думаю, очевидно, это означает, что Путин имеет проблемы с поддержанием военных усилий и поэтому ищет помощи от Северной Кореи. И с точки зрения нашей реакции на это, мы будем очень внимательно следить за результатом этой встречи. Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением нескольких резолюций Совета безопасности ООН. И мы, конечно, агрессивно применили наши санкции против организаций, которые финансируют военные действия России, и мы будем продолжать обеспечивать соблюдение этих санкций и без колебаний будем вводить новые санкции, если это будет уместно», — сказал Миллер.

Он добавил, что Америка готова "без колебаний" применить новые санкции против обеих стран. Помимо этого, он заявил, что Путин стал международным изгоем, о чём свидетельствует его отсутствие на саммите G20. А его мольба КНДР о помощи свидетельствует об эффективности санкций и мер экспортного контроля США.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.

11 сентября пресс-служба кремля заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным "в ближайшие дни".

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение о поставках оружия в РФ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор владимир путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него о снарядах и боекомплекте для артиллерийских систем.

Добавим

Белый дом призвал Северную Корею не поставлять оружие россии

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