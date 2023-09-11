Білий дім закликав Північну Корею не постачати зброю росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Білий дім закликав Північну Корею не постачати і не продавати зброю росії на тлі того, що Кім Чен Ин поїде до рф на запрошення російського диктатора володимира путіна. Про це заявила офіційний представник Ради національної безпеки Едріен Вотсон, передає УНН з посиланням на CNN.
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«Як ми публічно попереджали, переговори щодо озброєння між росією і КНДР, як очікується, продовжаться під час поїздки Кім Чен Ина в росію. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, узятих на себе Пхеньяном, не постачати і не продавати зброю росії», - сказала Вотсон.
Доповнення
Bloomberg з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, відправився до росії для переговорів із президентом рф володимиром путіним у Владивостоці.
11 вересня пресслужба кремля заявила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає росію для переговорів із президентом рф володимиром путіним "найближчими днями".
Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий укласти з російським диктатором володимиром путіним угоду щодо поставок зброї рф.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що російський диктатор володимир путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього про снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.