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Белый дом призвал Северную Корею не поставлять оружие рф

Киев • УНН

 • 299975 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Белый дом призвал Северную Корею не поставлять и не продавать оружие россии на фоне того, что Ким Чен Ын поедет в рф по приглашению российского диктатора владимира путина. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

«Как мы публично предупреждали, переговоры по вооружению между россией и КНДР, как ожидается, продолжатся во время поездки Ким Чен Ына в россию. Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не поставлять и не продавать оружие россии», - сказала Уотсон.

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, отправился в россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным во владивостоке.

11 сентября пресс-служба кремля заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит россию для переговоров с президентом рф владимиром путиным "в ближайшие дни".

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором владимиром путиным соглашение по поставкам оружия рф.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор владимир путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него о снарядах и боекомплекте для артиллерийских систем.

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