США призывают КНДР не поддерживать войну рф в Украине, ведь "будут последствия"

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"Мы продолжаем призывать Северную Корею выполнить свои публичные обязательства’обязательства не поддерживать войну россии в Украине … Последствия, безусловно, будут", — сказал Кирби.

Он отметил, что беспокойство также вызывает возможность влияния россии на совершенствование ракетной программы КНДР.

"Мы должны увидеть, что выйдет из этой встречи... Очевидно, что у нас есть беспокойство по поводу любых растущих оборонных отношений между Северной Кореей и россией", - отметил спикер.

Дополнение

США внимательно следят за результатами встречи российского президента владимира путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.