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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор путин в своих комментариях о встрече с северокорейским лидером пытался ее выставить как можно более нейтральной, из-за опасений излишнего внимания к схемам уклонения от санкций, которые сейчас существуют, передает УНН.

Детали

президент россии владимир путин, вероятно, обеспокоен тем, что растущие отношения россии с северной кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения от санкций. путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области 14 сентября.

российский диктатор назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что между ним и Кимом состоялся "откровенный обмен мнениями о ситуации в регионе и о двусторонних отношениях". А также заявил, что россия продолжает придерживаться ограничений на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но отметил, что в "рамках действующих правил существуют возможности".

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"президент рф, вероятно, нейтрально изображает свою встречу с кимом, чтобы сбалансировать заинтересованность россии в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с беспокойством о риске инициирования вторичных международных санкций против россии из-за потенциальной торговли с северной Кореей на фоне усиленного международного внимания к уклонению от российских санкций", - отмечают аналитики. 

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