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Завершилися переговори путіна і Кім Чен Ина у форматі тет-а-тет: про що говорили

Завершилися переговори путіна і Кім Чен Ина у форматі тет-а-тет: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. російський диктатор путін заявив, що з лідером КНДР Кім Чен Ином будуть говорити про економічні і гуманітарні питання. Водночас на переговорах були присутні глава міноборони рф, міністр промисловості і корейські воєначальники, передає УНН

Цитата

"Це будуть питання економічної взаємодії, гуманітарного характеру, ситуації в регіоні. Питань у нас багато, хочу сказати, що дуже радий вас бачити. Дякую за те, що прийняли запрошення і прибули в росію" - сказав російський диктатор перед початком переговорів.

Деталі

Кім Чен Ин своєю чергою заявив, що КНДР завжди буде разом із росією в боротьбі проти імперіалізму. І додав, що росія піднялася на "священну боротьбу для захисту свого суверенітету".

"КНДР завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента путіна і російського уряду", - зазначив північнокорейський лідер.

Переговори тривали понад дві години. путін і Кім Чен Ин пізніше візьмуть участь в офіційному обіді, який путін влаштовує на честь північнокорейського гостя.

прессекретар російського диктатора, пєсков, заявив, що співпраця росії та КНДР здійснюється на благо народів двох країн, а не проти кого б то не було. 

Зазначається, що на переговорах лідерів держав були присутні глава міноборони рф сергій шойгу, міністр промисловості і торгівлі денис мантуров і корейські воєначальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, про що говоритиме Путін з Кім Чен Ином під час зустрічі на Далекому Сході

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