Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. российский диктатор путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут говорить об экономических и гуманитарных вопросах. В то же время на переговорах присутствовали глава минобороны рф, министр промышленности и корейские военачальники, передает УНН.
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"Это будут вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера, ситуации в регионе. Вопросов у нас много, хочу сказать, что очень рад вас видеть. Спасибо за то, что приняли приглашение и прибыли в россию" - сказал российский диктатор перед началом переговоров.
Детали
Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР всегда будет вместе с россией в борьбе против империализма. И добавил, что россия поднялась на "священную борьбу для защиты своего суверенитета".
"КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента путина и российского правительства", - отметил северокорейский лидер.
Отмечается, что на переговорах лидеров государств присутствовали глава минобороны рф сергей шойгу, министр промышленности и торговли денис мантуров и корейские военачальники.
Переговоры продолжались более двух часов. путин и Ким Чен Ын позже примут участие в официальном обеде, который путин устраивает в честь северокорейского гостя.
пресс-секретарь российского диктатора, песков, заявил, что сотрудничество россии и КНДР осуществляется на благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было.
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