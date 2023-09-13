Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет: о чем говорили

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"Это будут вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера, ситуации в регионе. Вопросов у нас много, хочу сказать, что очень рад вас видеть. Спасибо за то, что приняли приглашение и прибыли в россию" - сказал российский диктатор перед началом переговоров.

Детали

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что КНДР всегда будет вместе с россией в борьбе против империализма. И добавил, что россия поднялась на "священную борьбу для защиты своего суверенитета".

"КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента путина и российского правительства", - отметил северокорейский лидер.

Отмечается, что на переговорах лидеров государств присутствовали глава минобороны рф сергей шойгу, министр промышленности и торговли денис мантуров и корейские военачальники.

Переговоры продолжались более двух часов. путин и Ким Чен Ын позже примут участие в официальном обеде, который путин устраивает в честь северокорейского гостя.

пресс-секретарь российского диктатора, песков, заявил, что сотрудничество россии и КНДР осуществляется на благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было.

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