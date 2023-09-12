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Стало известно, о чем будет говорить Путин с Ким Чен Ыном во время встречи на Дальнем Востоке

Стало известно, о чем будет говорить Путин с Ким Чен Ыном во время встречи на Дальнем Востоке

Киев • УНН

 • 447833 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент России Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Точное место встречи пока держат в секрете. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут РИА Новости, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что визит Ким Чен Ына будет полноформатным, ожидаются переговоры делегаций. При необходимости будет встреча лидеров с глазу на глаз и торжественный обед от имени президента России.

Среди тем к обсуждению - двусторонние отношения и международные дела. Могут обсуждаться и "сотрудничество в чувствительных областях".

Это первая за 4 года зарубежная поездка Ким Чен Ына и вторая его поездка в Россию. В прошлый раз он приезжал в Россию в 2019 году.

Цитата

"Это будет полноформатный визит. Это будут переговоры двух делегаций, и после этого при необходимости продолжат свое общение лидеры уже в формате с глазу на глаз. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", - сказал Песков.

Пресс-конференции по итогам общения не запланировано. Держится в секрете пока что и место встречи. Единственное, что известно, она пройдет на Дальнем Востоке.

Песков сообщил, что в переговорах примет участие министр обороны России Сергей Шойгу. Однако отдельной встречи министров обороны двух стран во время визита не предвидится.

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Планируется обсуждать двусторонние отношения, поскольку КНДР является соседом России. При этом Песков сказал, что страны реализуют сотрудничество в чувствительных областях, "которые не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования".

По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, одной из тем обсуждения может стать транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан-Раджын и порта Раджин. Он был запущен несколько лет назад и предусматривал доставку по железной дороге из России грузов в северокорейский город Раджин с последующей переправкой морем в порты других стран.

В МИД РФ также не исключили, что будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Дополнение

На фотографиях видно, как Ким Чен Чен прибывает на железнодорожную станцию в приграничном городе Хасан во вторник утром, и его встречают чиновники из Москвы. Также показано, как он встречается с министром природных ресурсов России Александром Козловым.

Передвижения Ким Чен Ина с тех пор неизвестны, но японское информационное агентство Kyodo и южнокорейские СМИ сообщили, что он может встретиться с Путиным на Восточном космодроме на Дальнем Востоке в России.

Контекст

США призвали КНДР не поставлять оружие России. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Америка будет внимательно следить за итогами встречи. Он подчеркнул, что США без колебаний введут новые санкции в случае, если подтвердится информация о достижении каких-либо договоренностей между РФ и КНДР о поставках оружия и боеприпасов.

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