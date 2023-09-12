Стало відомо, про що говоритиме Путін з Кім Чен Ином під час зустрічі на Далекому Сході

Деталі

Зазначається, що візит Кім Чен Ина буде повноформатним, очікуються переговори делегацій. За необхідності зустріч лідерів віч-на-віч і урочистий обід від імені президента Росії.

Серед тем до обговорення - двосторонні відносини, міжнародні справи. Можуть обговорюватися і "співпраця у чутливих галузях".

Це перша за 4 роки закордонна поїздка Кім Чен Ына та друга його поїздка до Росії. Минулого разу він приїжджав до Росії у 2019 році.

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"Це буде повноформатний візит. Це будуть переговори двох делегацій, і після цього за потреби продовжать своє спілкування лідери вже у форматі віч-на-віч. Також планується офіційний обід від імені президента Росії на честь гостя з Північної Кореї", - сказав Пєсков.

Прес-конференції за підсумками спілкування не заплановано. Тримається в секреті поки що і місце зустрічі. Єдине, що відомо, вона пройде на Далекому Сході.

Пєсков повідомив, що у переговорах візьме участь міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Проте окремої зустрічі міністрів оборони двох країн під час візиту не передбачається.

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Плануєтья обговорювати двосторонні відносини, оскільки КНДР є сусідом Росії. При цьому Пєсков сказав, що країни реалізують співпрацю у чутливих галузях, "які не повинні ставати предметом якогось публічного оприлюднення та анонсування".

За словами заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка, однією з тем обговорення може стати транспортний проект, який стосується залізничної лінії Хасан-Раджин і порту Раджин. Він був запущений кілька років тому і передбачав доставку залізницею з Росії вантажів до північнокорейського міста Раджина з подальшим переправленням морем до портів інших країн.

У МЗС РФ також не виключили, що обговорюватиметься питання про надання Росією гуманітарної допомоги Пхеньяну.

Доповнення

На фотографіях видно, як Кім Чен Чен прибуває на залізничну станцію в прикордонному місті Хасан у вівторок вранці, і його зустрічають високопосадовці з Москви. Також показано, як він зустрічається з міністром природних ресурсів Росії Олександром Козловим.

Пересування Кім Чен Ина з тих пір невідомі, але японське інформаційне агентство Kyodo та південнокорейські ЗМІ повідомили, що він може зустрітися з Путіним на космодромі Східний на Далекому Сході у Росії.

Контекст

США закликали КНДР не постачати зброю Росії. Офіційний представник держдепартаменту Меттью Міллер заявив, що Америка уважно стежитиме за підсумками зустрічі. Він наголосив, що США без вагань запровадять нові санкції у випадку, якщо підтвердиться інформація про досягнення будь-яких домовленостей між РФ та КНДР про постачання зброї та боєприпасів.