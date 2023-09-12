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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії перед очікуваною зустріччю з путіним

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії перед очікуваною зустріччю з путіним

Київ • УНН

 • 334916 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії у вівторок, щоб зустрітися з президентом володимиром путіним. Зустріч викликала занепокоєння у союзників України через потенційну угоду щодо передачі зброї росії для війни в Україні. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Офіційне корейське центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що Кім Чен Чен Ин сів на свій особистий броньований потяг у неділю вдень у супроводі невідомих членів правлячої партії країни, уряду та військових.

Збройні сили Південної Кореї зафіксували поїзд, який перетнув кордон з росією вранці у вівторок.

Аналітики кажуть, що Північна Корея може мати десятки мільйонів артилерійських снарядів і ракет на основі радянських розробок, які можуть дати величезний поштовх російській армії проти війни в Україні.

За словами аналітиків, Кім Чен Ин в обмін за зброю може просити космічних та ядерних технологій від москви, а також допомоги в енергетиці та продовольстві.

Кім Чен Ин і путін можуть зустрітися у східному російському місті владивосток, куди путін прибув у понеділок для участі в міжнародному форумі.

Перша зустріч путіна з Кімом відбулася в 2019 році у Владивостоці, яке знаходиться приблизно за 680 кілометрах на північ від Пхеньяна.

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