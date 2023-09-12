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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию перед ожидаемой встречей с путиным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию перед ожидаемой встречей с путиным

Киев • УНН

 • 334911 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию во вторник, чтобы встретиться с президентом владимиром путиным. Встреча вызвала беспокойство у союзников Украины из-за потенциальной сделки по передаче оружия россии для войны в Украине. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын сел на свой личный бронированный поезд в воскресенье днем в сопровождении неизвестных членов правящей партии страны, правительства и военных.

Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали поезд, который пересек границу с россией утром во вторник.

Аналитики говорят, что Северная Корея может иметь десятки миллионов артиллерийских снарядов и ракет на основе советских разработок, которые могут дать огромный толчок российской армии против войны в Украине.

По словам аналитиков, Ким Чен Ын в обмен на оружие может просить космических и ядерных технологий от москвы, а также помощи в энергетике и продовольствии.

Ким Чен Ын и путин могут встретиться в восточном российском городе владивосток, куда путин прибыл в понедельник для участия в международном форуме.

Первая встреча путина с Кимом состоялась в 2019 году во Владивостоке, который находится примерно в 680 километрах к северу от Пхеньяна.

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