Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию перед ожидаемой встречей с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в россию во вторник, чтобы встретиться с президентом владимиром путиным. Встреча вызвала беспокойство у союзников Украины из-за потенциальной сделки по передаче оружия россии для войны в Украине. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын сел на свой личный бронированный поезд в воскресенье днем в сопровождении неизвестных членов правящей партии страны, правительства и военных.
Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали поезд, который пересек границу с россией утром во вторник.
Аналитики говорят, что Северная Корея может иметь десятки миллионов артиллерийских снарядов и ракет на основе советских разработок, которые могут дать огромный толчок российской армии против войны в Украине.
По словам аналитиков, Ким Чен Ын в обмен на оружие может просить космических и ядерных технологий от москвы, а также помощи в энергетике и продовольствии.
Ким Чен Ын и путин могут встретиться в восточном российском городе владивосток, куда путин прибыл в понедельник для участия в международном форуме.
Первая встреча путина с Кимом состоялась в 2019 году во Владивостоке, который находится примерно в 680 километрах к северу от Пхеньяна.
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