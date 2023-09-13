Перемовини на космодромі "Східний" завершились. Урочистий обід і тости: за що пили, та куди далі їде Кім Чен Ин

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Путін і Кім Чен Ин завершили переговори. Спілкування у різних форматах тривало близько п'яти годин. Лідер КНДР поїхав. За словами прессекретаря путіна, пєскова, підписання документів за підсумками переговорів не було. На прийомі та на вході в зал переговорів на космодромі "Восточный" була помічена сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон.

Глави держав взяли участь в офіційному обіді, який путін влаштовав на честь північнокорейського гостя. російський диктатор підняв тост, в якому зауважив, що росія та КНДР "прагнуть зміцнити узи товариства і добросусідства, діють в ім'я миру, стабільності і процвітання в регіоні". І запропонував тост за зміцнення відносин між РФ і КНДР нагадавши приказку "старий друг кращий за нових двох".

"росії протистоїть "збіговисько зла", яке плекає ілюзії про експансію і гегемонію", - сказав Кім Чен Ин у відповідному тості.

Своєю чергою путін зауважив, що "росія дотримується всіх обмежень на військово-технічне співробітництво з КНДР, але "є речі, про які ми можемо говорити, обговорюємо, думаємо про це, і тут є перспективи".

Кім Чен Ин після переговорів із путіним не їде додому, а вирушає далі росією: у його програмі владивосток і комсомольськ-на-амурі. російський диктатор поїхав на амурський газопереробний завод.

Доповнення

російський диктатор путін заявив, що з лідером КНДР Кім Чен Ином будуть говорити про економічні і гуманітарні питання. Водночас на переговорах були присутні глава міноборони рф, міністр промисловості і корейські воєначальники.