США, Південна Корея та Японія стурбовані посиленням співпраці КНДР та росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії спільно виступили з суворим попередженням щодо можливих порушень міжнародних санкцій Північною Кореєю та росією. Про це йдеться в заяві, опублікованій офісом президента Південної Кореї, пише CNN, передає УНН.
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Представники країн зібралися, щоб обговорити нещодавній північнокорейсько-російський саміт і регіон регіональної безпеки під час телефонної розмови в четвер увечері за місцевим часом, йдеться у заяві.
Радники підкреслили, що і КНДР, і росія зобов'язані дотримуватися резолюцій і санкцій Ради Безпеки ООН, зокрема тих, що стосуються торгівлі зброєю та військової співпраці. Вони підкреслили, що будуть "чіткі наслідки", якщо будь-яка країна порушить ці зобов'язання.
Крім того, керівники служб безпеки підкреслили більшу відповідальність росії як постійному члену Ради Безпеки за дотримання її резолюцій.
Згідно із заявою, усі три країни висловили серйозну стурбованість дискусіями між російським диктатором володимиром путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином, які включали теми, пов’язані з військовим співробітництвом, включаючи розробку міжконтинентальних балістичних ракет, незважаючи на неодноразові попередження з боку міжнародного співтовариства.
Радники також досягли консенсусу щодо необхідності посилення солідарності між їхніми відповідними країнами для моніторингу торгівлі зброєю та військового співробітництва між КНДР та рф, розробки контрзаходів і зміцнення міжнародного співробітництва у цьому відношенні.
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