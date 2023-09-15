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США, Южная Корея и Япония обеспокоены усилением сотрудничества КНДР и России

США, Южная Корея и Япония обеспокоены усилением сотрудничества КНДР и России

Киев • УНН

 • 751810 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением о возможных нарушениях международных санкций Северной Кореей и россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом президента Южной Кореи, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Представители стран собрались, чтобы обсудить недавний северокорейско-российский саммит и регион региональной безопасности во время телефонного разговора в четверг вечером по местному времени, говорится в заявлении.

Советники подчеркнули, что и КНДР, и россия обязаны соблюдать резолюции и санкции Совета Безопасности ООН, в частности, касающиеся торговли оружием и военного сотрудничества. Они подчеркнули, что будут "четкие последствия", если любая страна нарушит эти обязательства.

Кроме того, руководители служб безопасности подчеркнули большую ответственность россии как постоянного члена Совета Безопасности за соблюдение его резолюций.

Согласно заявлению, все три страны выразили серьезную обеспокоенность дискуссиями между российским диктатором владимиром путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые включали темы, связанные с военным сотрудничеством, включая разработку межконтинентальных баллистических ракет, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества.

Советники также достигли консенсуса относительно необходимости усиления солидарности между их соответствующими странами для мониторинга торговли оружием и военного сотрудничества между КНДР и рф, разработки контрмер и укрепления международного сотрудничества в этом отношении.

Напомним

Соединенные Штаты обеспокоены переговорами КНДР и россии и призывают Северную Корею избежать поддержки войны в Украине.

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