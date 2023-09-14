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Буданов заявив, що рф уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї

Буданов заявив, що рф уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї

Київ • УНН

 • 294288 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Держава-агресор росія уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі виданню NV щодо зустрічі у росії двох диктаторів ― Кім Чен Ина та владіміра путіна, передає УНН.

Цитата

“Коли кажуть, що зараз путін відпише чи підпише — це все фальш, бо ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження (снарядів) з північної кореї”, — пояснив Буданов.

Деталі

За його словами, КНДР постачає в рф 122-мм та 152-мм боєприпаси до радянських гармат, ракети до РСЗВ “Град” та певну кількість танкових снарядів.

Буданов зазначив, що північна корея здатна виготовляти снаряди у значних обсягах, оскільки на відміну від росії режим у Пхеньяні зберіг об’єкти для серійного виробництва озброєнь.

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За даними Воєнної розвідки України, російські підприємства впк задовольняють планові потреби окупаційної армії у снарядах лише на 3-7%.

На думку Кирила Буданова, поставки північнокорейських озброєнь можуть трохи вгамувати снарядний голод окупантів.

Начальник ГУР МО України додав, що кремль прагне отримати від північної кореї мільйонні партії боєприпасів.

“Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання”, — підсумував Буданов.

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