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Буданов заявил, что рф уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Государство-агрессор россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию NV о встрече в россии двух диктаторов - Ким Чен Ына и владимира путина, передает УНН.

Цитата

“Когда говорят, что сейчас путин отпишет или подпишет — это все фальшь, потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка (снарядов) из Северной Кореи”, — объяснил Буданов.

Детали

По его словам, КНДР поставляет в рф 122-мм и 152-мм боеприпасы к советским пушкам, ракеты к РСЗО “Град” и определённое количество танковых снарядов.

Буданов отметил, что Северная Корея способна изготавливать снаряды в значительных объемах, поскольку в отличие от россии режим в Пхеньяне сохранил объекты для серийного производства вооружений.

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По данным Военной разведки Украины, российские предприятия ВПК удовлетворяют плановые потребности оккупационной армии в снарядах лишь на 3-7%.

По мнению Кирилла Буданова, поставки северокорейских вооружений могут немного утолить снарядный голод оккупантов.

Начальник ГУР МО Украины добавил, что кремль стремится получить от Северной Кореи миллионные партии боеприпасов.

“Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро — вопрос”, — подытожил Буданов.

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