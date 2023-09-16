шойгу показал Ким Чен Ыну ракетные комплексы "Кинжал" и "Калибр", которыми рф бьет по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время поездки во владивосток министр обороны рф сергей шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ракетные комплексы “Кинжал” и “Калибр”, которые россия использует для ударов по Украине, передает УНН с ссылкой на ВВС.
Детали
16 сентября председатель КНДР в сопровождении министра обороны россии посетил аэродром Кневичи.
шойгу показал Ким Чен Ыну самолёты стратегической авиации вс рф, а также истребители и ракетный комплекс “Кинжал”, с которого российские войска неоднократно атаковали Украину.
После визита на аэродромшойгу и Ким Чен Ын осмотрели фрегат Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников”. Там министр обороны россии продемонстрировал главе КНДР противокорабельные ракетные комплексы “Уран” и универсальные комплексы крылатых ракет “Калибр”.
Ранее западные СМИ и чиновники связывали визит Ким Чен Ина в россию с вероятными переговорами о поставках вооружений. Financial Times писала, что за помощь Пхеньяну в войне москва могла бы расплатиться зерном, нефтью, военными технологиями и валютой.