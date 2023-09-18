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Лидер Северной Кореи возвращается домой после поездки на Дальний Восток

Лидер Северной Кореи возвращается домой после поездки на Дальний Восток

Киев • УНН

 • 274360 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье возвращается домой из России, завершая шестидневную поездку, которая вызвала глобальные беспокойства относительно соглашений о передаче оружия между двумя странами, которые находятся в противостоянии с Западом. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Бронепоезд Кима отправился под звуки российского патриотического марша «Прощание славянки» в конце церемонии прощания на железнодорожной станции в Артеме, далеком восточном российском городе примерно в 200 километрах от границы с Северной Кореей.

На церемонии присутствовали высокопоставленные должностные лица, включая министра природных ресурсов России Александра

Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на котором выступил российский военный оркестр, исполнивший гимны Северной Кореи и России.

Это была самая длительная зарубежная поездка Кима с момента его прихода к власти в конце 2011 года. Наблюдатели говорят, что Ким должен был вернуться в Пхеньян, столицу Северной Кореи, около понедельника днем.

Дополнение

В воскресенье Ким посетил университет и смотрел шоу моржей в российском океанариуме, побывал в кампусе Дальневосточного федерального университета.

В субботу Ким отправился в аэропорт близ Владивостока, где министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные военные дали ему возможность вблизи посмотреть на российские стратегические бомбардировщики и другие военные самолеты. Позже Ким и Шойгу отправились во Владивосток, где осмотрели фрегат "Адмирал Шапошников".

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В пятницу Ким Чен Ын посетил авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре, который производит самые мощные истребители России.

Встреча Кима с Путиным состоялась на главном космодроме России, месте, которое указывало на его желание получить помощь России в

его усилиях по приобретению средств космической разведки и ракетных технологий. За последние месяцы два северокорейских запуска спутника-разведчика в космос закончились неудачей, и Северная Корея пообещала провести третью попытку в октябре.

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