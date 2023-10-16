лавров посетит Северную Корею на этой неделе

Детали

лавров, как сообщается, «совершит официальный визит» в КНДР 18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел Северной Кореи. В кратком заявлении министерства не уточняется, с кем лавров должен встретиться. Также пока не известны цели поездки.

Напомним

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил россию с поездкой, которая вызвала глобальные опасения относительно соглашений о передаче оружия между двумя странами, находящимися в противостоянии с Западом.