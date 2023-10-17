Спецпредставитель США назвал предполагаемые поставки оружия между КНДР и РФ опасными
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Отношения между Северной Кореей и россией вызывают «большую тревогу», заявил во вторник специальный представитель США по вопросам КНДР Сун Ким после того, как Белый дом сообщил на прошлой неделе, что Пхеньян недавно предоставил россии партию оружия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Поставки оружия между двумя странами были "опасными" и "дестабилизирующими", заявил Ким журналистам после встречи со своими южнокорейскими и японскими коллегами в Джакарте и подтвердил приверженность США защите своих союзников.
"В то же время мы продолжим нашу работу по противодействию незаконному ОМУ (оружию массового уничтожения) и баллистическим ракетам КНДР", - заявил Ким.
"Ким Чен Ын продолжает свою ядерную одержимость, принося в жертву средства к существованию людей и нарушая их права человека", - заявил Ким Ганн, посланник Южной Кореи по ядерным вопросам, осудив предполагаемое военное сотрудничество между москвой и Пхеньяном как "вопиющее" нарушение резолюции Совбеза ООН.
Дополнение
Встреча состоялась через несколько дней после того, как Соединенные Штаты заявили, что КНДР предоставила россии крупную партию оружия, что, по их словам, вызвало беспокойство и указало на расширение военных отношений между двумя странами.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил редкую поездку в россию, чтобы встретиться с президентом владимиром путиным в прошлом месяце, усилив опасения, что они могут поддержать российскую армию в Украине, в то время как Северная Корея получила ракетные технологии, запрещенные резолюциями ООН, пишет издание.
Министр иностранных дел рф сергей лавров посетит Северную Корею на этой неделе, сообщают государственные СМИ Северной Кореи ЦТАК и министерство иностранных дел россии.