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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею, когда две страны налаживают более тесные оборонные отношения. Лавров, который в последний раз посещал изолированную страну в 2018 году, встретился в Пхеньяне со своим северокорейским коллегой Чхо Сон Хуи. Об этом пишет DW, передает УНН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею

Цитата

"Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией в Украине", - сказал Лаврова.

Детали

Спикер Кремля сказал, что двухдневный визит Лаврова также может заложить основу для будущей поездки президента России Владимира Путина.

Лавров также проинформировал северокорейцев о недавнем визите Путина в Китай.

Дополнение

Визит Лаврова в Пхеньян состоялся после того, как в сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил редкий визит на Дальний Восток России для встречи с Путиным.

Оба диктатора договорились укреплять оборонные связи. Аналитики считают, что Россия стремится использовать запасы боеприпасов Северной Кореи для вторжения в Украину, а Северная Корея стремится получить доступ к российским передовым технологиям для своей программы создания ядерного оружия.

Специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Сон Ким заявил, что близость между Северной Кореей и Россией вызывает "тревогу".

США утверждали, что поставки оружия уже продолжаются, предоставив на прошлой неделе доказательства того, что Северная Корея доставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов.

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