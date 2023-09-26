США вважають, що співпраця росії та КНДР стає все більш небезпечною

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Високопоставлений американський дипломат назвав поїздку Кім Чен Ина до росії демонстрацією «загроз ширшій безпеці» з боку КНДР, зазначивши, що росія «відчайдушно прагне знайти обладнання, постачання, технології для своєї триваючої агресії проти України», а КНДР Північна Корея «шукає допомоги у зміцненні та розвитку власних ракетних програм».

Виступаючи на ROK-US Strategic Forum Центру стратегічних і міжнародних досліджень, форумі, який об’єднує офіційних осіб США та Республіки Корея, Блінкен додав: «ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами та союзниками, щоб висвітлити небезпечні шляхи військового співробітництва росії та КНДР, які загрожують глобальному миру та безпеці».

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