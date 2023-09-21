Південна Корея «не буде стояти осторонь», якщо КНДР отримає військову допомогу від рф

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«Хоча військова сила в різних країнах може відрізнятися, об’єднавшись у непохитній солідарності та неухильно дотримуючись наших принципів, ми можемо стримувати будь-які незаконні провокації», — сказав Юн Сук Йоль.

Він також закликав реформувати Раду Безпеки ООН, заявивши, що вона «отримає широку підтримку», якщо росія постачатиме КНДР інформацію в обмін на зброю.

«Парадоксально, що постійний член Ради Безпеки ООН, якому довірено як головного охоронця світового миру, веде війну, вторгаючись в іншу суверенну державу, і отримує зброю та боєприпаси від режиму, який відверто порушує резолюції Ради Безпеки ООН», – заявив Юн Сук Йоль.

«У такій ситуації заклик до реформування Ради Безпеки ООН отримав би широку підтримку. І якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для посилення свого потенціалу ЗМЗ в обмін на підтримку росії звичайними озброєннями, угода буде прямою провокація, яка загрожує миру та безпеці не лише України, а й Республіки Корея», – додав президент.

Нагадаємо

Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії спільно виступили з суворим попередженням щодо можливих порушень міжнародних санкцій Північною Кореєю та росією.

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