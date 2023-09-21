Південна Корея «не буде стояти осторонь», якщо КНДР отримає військову допомогу від рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у середу президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна разом зі своїми союзниками «не буде стояти осторонь», якщо КНДР отримає допомогу росії для посилення своїх можливостей зброї масового знищення, пише CNN, передає УНН.
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«Хоча військова сила в різних країнах може відрізнятися, об’єднавшись у непохитній солідарності та неухильно дотримуючись наших принципів, ми можемо стримувати будь-які незаконні провокації», — сказав Юн Сук Йоль.
Він також закликав реформувати Раду Безпеки ООН, заявивши, що вона «отримає широку підтримку», якщо росія постачатиме КНДР інформацію в обмін на зброю.
«Парадоксально, що постійний член Ради Безпеки ООН, якому довірено як головного охоронця світового миру, веде війну, вторгаючись в іншу суверенну державу, і отримує зброю та боєприпаси від режиму, який відверто порушує резолюції Ради Безпеки ООН», – заявив Юн Сук Йоль.
«У такій ситуації заклик до реформування Ради Безпеки ООН отримав би широку підтримку. І якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для посилення свого потенціалу ЗМЗ в обмін на підтримку росії звичайними озброєннями, угода буде прямою провокація, яка загрожує миру та безпеці не лише України, а й Республіки Корея», – додав президент.
Нагадаємо
Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії спільно виступили з суворим попередженням щодо можливих порушень міжнародних санкцій Північною Кореєю та росією.
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