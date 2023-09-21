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Южная Корея «не будет стоять в стороне», если КНДР получит военную помощь от рф

Киев • УНН

 • 186277 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в среду президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна вместе со своими союзниками «не будет стоять в стороне», если КНДР получит помощь России для усиления своих возможностей оружия массового уничтожения, пишет CNN, передает УНН.

Цитата 

«Хотя военная сила в разных странах может отличаться, объединившись в непоколебимой солидарности и неукоснительно следуя нашим принципам, мы можем сдерживать любые незаконные провокации», — сказал Юн Сук Ёль.

Он также призвал реформировать Совет Безопасности ООН, заявив, что он «получит широкую поддержку», если россия будет поставлять КНДР информацию в обмен на оружие.

«Парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности ООН, которому доверено в качестве главного охранника мирового мира, ведет войну, вторгаясь в другое суверенное государство, и получает оружие и боеприпасы от режима, который откровенно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН», – заявил Юн Сук Йоль. 

«В такой ситуации призыв к реформированию Совета Безопасности ООН получил бы широкую поддержку. И если КНДР получит информацию и технологии, необходимые для усиления своего потенциала ОМП в обмен на поддержку россии обычными вооружениями, сделка будет прямой провокацией, которая угрожает миру и безопасности не только Украины, но и Республики Корея», – добавил президент.

Напомним

Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением о возможных нарушениях международных санкций Северной Кореей и Россией.

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