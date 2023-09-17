Генерал Міллі вважає, що постачання рф зброї з КНДР не матиме великого значення на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання росією артилерійських боєприпасів для війни проти України, але це навряд чи матиме велике значення. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Міллі заявив, що нещодавня зустріч у росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором володимиром путіним, імовірно, призведе до того, що Північна Корея надасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. Але він сказав, що поки неясно, скільки і як скоро.
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«Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично ставлюся до цього», — сказав Міллі.
Він додав, що не хоче надто применшувати роль військової допомоги з боку Північної Кореї, проте сумнівається, «що вона матиме вирішальне значення».
Доповнення
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що росія вже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї.
Сполучені Штати занепокоєні переговорами КНДР і Росії та закликають Північну Корею уникнути підтримки війни в Україні.