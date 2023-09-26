США считают, что сотрудничество россии и КНДР становится все более опасным
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в понедельник, что США считают сотрудничество россии и КНДР «улицей с двусторонним движением, которая становится все более опасной», пишет CNN, передает УНН.
Детали
Высокопоставленный американский дипломат назвал поездку Ким Чен Ына в Россию демонстрацией «угроз более широкой безопасности» со стороны КНДР, отметив, что россия «отчаянно стремится найти оборудование, поставки, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины», а КНДР Северная Корея «ищет помощи в укреплении и развитии собственных ракетных программ».
Выступая на ROK-US Strategic Forum Центра стратегических и международных исследований, форуме, который объединяет официальных лиц США и Республики Корея, Блинкен добавил: «мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные пути военного сотрудничества россии и КНДР, которые угрожают глобальному миру и безопасности».
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