ВМС Туреччини охоронятимуть води Сомалі протягом 10 років

Турецькі військово-морські сили беруть на себе відповідальність за охорону територіальних вод Сомалі упродовж наступних 10 років. Це випливає з угоди про оборонне та економічне співробітництво, підписаної між Туреччиною та Сомалі. Про це пише турецька агенція Anadolu з посиланням на заяву президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда, передає УНН.

Деталі

Президент Сомалі, Хасан Шейх Махмуд, зазначив, що ця угода також передбачає спільні заходи у боротьбі з тероризмом, піратством та незаконним рибальством.

Це важлива подія для нашої країни. Угода про співпрацю у сфері оборони з Туреччиною, яка є членом НАТО, підкреслює наше стратегічне партнерство заявив Хасан Шейх Махмуд.

Президент Сомалі також зазначив, що країна знаходиться у складному становищі через операції проти терористичного руху "Аш-Шабааб". За його словами, в операції "спостерігається значний прогрес". Однак, як зазначив президент, на тлі цієї боротьби "сусідна країна створила новий фронт для Сомалі". Ймовірно, йдеться про Ефіопію.

Доповнення

Новини про угоду між Сомалі і Туреччиною з'явилися на тлі напруженості, що триває між Ефіопією і Сомалі. На початку січня уряд Ефіопії підписав угоду з невизнаною державою Сомаліленд про доступ до порту Бербера у Червоному морі. Сомалі вважає Сомаліленд (знаходиться у північній частині Африканського Рогу) своєю територією. Після підписання угоди керівництво Сомалі вимагало анулювати угоду та відкликало свого посла в Ефіопії.

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