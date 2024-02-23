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Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну росії в Україні та ситуацію в Газі на саміті G20

Київ • УНН

 • 29071 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті G20 у Бразилії, щоб обговорити війну росії в Україні, ситуацію в Газі та мирні переговори між Азербайджаном і Вірменією.

Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну росії в Україні та ситуацію в Газі на саміті G20

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з міністром закордонних справ США Блінкеном, після чого провів зустріч з очільником мзс росії сергієм лавровим у Бразилії, під час саміту G20.

Про це пише T24 і Nergis TV, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перебуваючи на зустрічі міністрів закордонних справ G20, у Ріо-де-Жанейро, Бразилія, на саміті G20, під, провів переговори з главою мзс рф лавровим. Під час зустрічі були обговорені заплановані на найближчий період візити високого рівня, двосторонні та регіональні події. Крім того, міністр Фідан передав своєму колезі, що Туреччина сподівається на дипломатичне вирішення російсько-української війни за участю всіх сторін, і що Туреччина підтримує всі ініціативи, спрямовані на підтримку регіональної стабільності та процвітання. Також йшлося про "катастрофічну гуманітарну ситуацію в секторі Газа" і можливі заходи, які можуть бути вжиті, повідомляє турецьке дипломатичне джерело. Також ішлося про мирні переговори між Азербайджаном і Вірменією.

Слід зазначити, що зустріч з лавровим відбулась після переговорів Фідана з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, - ця зустріч відбулась вчора.

У Ріо-де-Жанейро також, за даними Nergis TV, ішлося про процес розширення НАТО.

Фідан у своєму виступі на сесії під час зустрічі G20 прокоментував безпекову ситуацію.

Неспроможність Ради Безпеки ООН ухвалити резолюцію про припинення вогню ще раз показала, що реформи є необхідними

- сказав він.

Нагадаємо

Бразильська корпорація Vibra Energia відмовилася заправляти паливом російський літак Іл-96, на борту якого перебував міністр закордонних справ росії сергій лавров, через побоювання можливих санкцій з боку США.

США створять три заводи з виробництва боєприпасів у Техасі до 2025 року для виробництва 155-мм снарядів для України у співпраці з турецькими оборонними підрядниками.

ВМС Туреччини візьмуть на себе відповідальність за захист територіальних вод Сомалі протягом наступних 10 років згідно з новою угодою про оборонну та економічну співпрацю між Туреччиною і Сомалі.

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