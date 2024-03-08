Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Сегодня, 8 марта, Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Турцию обсудит с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасность судоходства в Черном море и освобождение украинских пленных и политических заключенных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию. Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством - говорится в сообщении ОП.

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Как отмечается, особое внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины. Также встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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