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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:56  •  8944 просмотра

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Зеленский обсудит с Эрдоганом освобождение украинских заключенных и безопасность судоходства в Черном море во время визита в Турцию.

Сегодня, 8 марта, Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Турцию обсудит с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом безопасность судоходства в Черном море и освобождение украинских пленных и политических заключенных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства. 

8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию.  Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством

- говорится в сообщении ОП.

Детали 

Как отмечается, особое внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. 

Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины. Также встретится с представителями турецких оборонных компаний.

В Турции выступили за переговоры о прекращении огня в Украине3 марта 2024, 16:13 • 29777 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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