Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить

В Стамбуле началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Начал встречу с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Благодарен Турции за ее надежную поддержку Украины. Оба наши государства, весь регион и глобальная продовольственная безопасность нуждаются в безусловной безопасности судоходства в Черном море. Мы можем достичь этого, работая вместе - сообщил Зеленский в Twitter.

Президент Украины подчеркнул, что "мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями".

"Также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые находятся в российском плену", - резюмировал Зеленский.

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Как сообщили в ОП, 8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию. Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины. Также встретится с представителями турецких оборонных компаний.