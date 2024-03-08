Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
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Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

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07.03.24  •  109137 просмотра

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Воздушные силы предупредили об угрозе появления ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях, причем БПЛА типа "Шахед" были замечены в Запорожской области, которые двигались на север/северо-запад.

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34 украинских мужчины в возрасте 25-40 лет из 12 областей заплатили по 10 000 евро за то, чтобы их нелегально перевезли в грузовом отсеке микроавтобуса в Румынию в обход контрольно-пропускных пунктов.

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