Украина подписала соглашение с Турцией об обмене информацией о перемещении товаров

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между сторонами, передает УНН.

Детали

Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между сторонами.

Соглашение от имени Украины подписал министр обороны Украины Рустем Умеров, а от имени Турции - министр торговли Омер Болат.

Дополнение

В феврале Кабмин одобрил проект соглашения между правительством Украины и правительством Турции о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые перемещаются между сторонами.

Напомним

Президент Зеленский встретился с президентом Эрдоганом в Стамбуле, чтобы обсудить обеспечение безопасного судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и совместного оборонного производства, а также освобождение украинских военнопленных и политических заключенных, удерживаемых россией.