Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Украина и Турция на уровне министерств обороны заключили ряд важных документов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Значительное время сегодня мы уделили двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере и на правительственном уровне и на уровне компаний наших государств. Достигнута договоренность о совместных проектах. Я очень рад этому. Я провел встречу с представителями ОПК Турции. Мы готовы двигаться максимально оперативно в реализации проектов, которые мы обсуждали. Я очень доволен разговором с компаниями и с бизнесом Турции и следовательно и теми результатами, которые будут - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова решать быстро вопросы, касающиеся экономического сотрудничества, в частности в восстановлении, а также в продвижении необходимых двусторонних соглашений.

"Сегодня подписано соглашение, которое упрощает нашу торговлю и устраняет препятствие для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен ряд важных документов. Украина и Турция вместе усиливают друг друга, и весь наш регион", - добавил Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между сторонами.