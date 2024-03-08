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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 19:29  •  4499 просмотра

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Украина и Турция подписали важные оборонные соглашения и договорились о совместных проектах для усиления двустороннего сотрудничества в оборонном секторе.

Украина и Турция на уровне министерств обороны заключили ряд важных документов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Значительное время сегодня мы уделили двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере и на правительственном уровне и на уровне компаний наших государств. Достигнута договоренность о совместных проектах. Я очень рад этому. Я провел встречу с представителями ОПК Турции. Мы готовы двигаться максимально оперативно в реализации проектов, которые мы обсуждали. Я очень доволен разговором с компаниями и с бизнесом Турции и следовательно и теми результатами, которые будут

 - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова решать быстро вопросы, касающиеся экономического сотрудничества, в частности в восстановлении, а также в продвижении необходимых двусторонних соглашений.

"Сегодня подписано соглашение, которое упрощает нашу торговлю и устраняет препятствие для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен ряд важных документов. Украина и Турция вместе усиливают друг друга, и весь наш регион", - добавил Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между сторонами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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