Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения, которое упрощает торговлю - Украины и Турции, передает УНН.

"Сегодня, кстати, подписано соглашение, которое упрощает нашу торговлю - Украины и Турции - и устраняет препятствия для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен и ряд важных документов", - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, Украина и Турция вместе "усиливают и друг друга, и весь наш регион".

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Напомним

Министр обороны Украины Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между сторонами.