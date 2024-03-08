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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 19:49  •  13081 просмотра

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Украина и Турция подписали соглашения об упрощении торговли и устранении препятствий для бизнеса, а также важные оборонные соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения, которое упрощает торговлю - Украины и Турции, передает УНН.

"Сегодня, кстати, подписано соглашение, которое упрощает нашу торговлю - Украины и Турции - и устраняет препятствия для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен и ряд важных документов", - сообщил Зеленский в Telegram.

По его словам, Украина и Турция вместе "усиливают и друг друга, и весь наш регион".

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский8 марта 2024, 19:29 • 13704 просмотра

Напомним

Министр обороны Украины Украины Рустем Умеров и министр торговли Турции Омер Болат подписали соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между сторонами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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