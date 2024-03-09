Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским главой Зеленским, передает "Анадолу", пишет УНН.

Детали

Мы готовы провести мирный саммит с участием России сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.

Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и раньше, способствовать новому соглашению добавил Эрдоган.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия России в мирных переговорах, предложенных Эрдоганом. Однако Зеленский предположил, что приглашение российской стороны возможно после того, как будет разработан план по "установлению справедливого мира".

Мы хотим получить результат - справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ отметил Зеленский

Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее торговлю - Зеленский