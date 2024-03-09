Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  103072 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  103876 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  104874 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  115297 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  71609 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  107545 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109469 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108152 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109260 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130590 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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7 марта 2024, 13:39  •  152741 просмотра
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ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  157920 просмотра

Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

Эрдоган предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией, но Зеленский выступил против участия России, пока не будет разработан план "справедливого мира".

Война •   •  1208 просмотра
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил

В Украину с ВОТ вернули 10 детей

10 украинских детей, которые оказались на оккупированных Россией территориях после 24 февраля, смогли вернуться домой и воссоединиться со своими семьями благодаря усилиям команды Save Ukraine.

Общество •   •  1269 просмотра
В Украину с ВОТ вернули 10 детей

В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников

По сообщениям, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело несколько взрывов, когда группы иранских беспилотников Shahed приблизились к городу.

Война •   •  1456 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников

В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

В Министерстве культуры обсудили состояние реализации Стратегии информационной безопасности, противодействие российской дезинформации и пропаганде, информирование граждан на деоккупированных территориях и построение эффективной системы стратегических коммуникаций для защиты информационного пространства Украины.

Война •   •  5943 просмотра
В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы

Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве

Жены мобилизованных российских солдат отменили запланированный на 9 марта митинг в Москве из-за сообщений о возможных терактах в городе.

Общество •   •  6498 просмотра
Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве

В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы

Восемь детей погибли и 78 человек были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на острове Панза в регионе Южная Пемба на Занзибаре.

Здоровье •   •  5216 просмотра
В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы

Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников оказать необходимую поддержку Украине для победы в войне с Россией и предотвратить ее потенциальное распространение на территории НАТО, предостерегая от повторения прошлых ошибок, которые привели к трагическим последствиям.

Война •   •  8053 просмотра
Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны

Пожилую пару спасли из-под завалов после российского обстрела в Херсоне

Во время крайнего российского обстрела Херсона. двое пожилых людей были спасены из-под завалов, а 7-летний мальчик получил ранения.

Война •   •  9530 просмотра
Пожилую пару спасли из-под завалов после российского обстрела в Херсоне

Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского

В пятницу, 8 марта, россияне 49 раз обстреляли 9 громад Сумской области, вызвав ранения, зафиксировано 249 взрывов из минометов, артиллерии, ракет и беспилотников.

Война •   •  10568 просмотра
Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского

59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет

59 граждан Украины и членов их семей, в том числе 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин, были успешно эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах 7-8 марта при содействии посольств Украины в Израиле и Египте, а также офицеров разведки.

Общество •   •  13283 просмотра
59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет