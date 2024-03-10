Ватикан прокоментував заяву Папи про білий прапор
Київ • УНН
Папа Франциск закликає до переговорів між Україною та Росією з метою припинення війни, використовуючи "білий прапор" як символ припинення військових дій та досягнення перемир'я шляхом дипломатичних зусиль на шляху до справедливого і тривалого миру.
Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського, щодо білого прапора та його бажання звернутися до сторін конфлікту в Україні для переговорів в інтерв’ю Швейцарському радіо і телебаченню, передає УНН.
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Маттео Бруні, директор Прес-центру, пояснив, що Папа Франциск висловив сподівання на мирне вирішення конфлікту, звертаючись до України як до країни, яка завжди була "мученицею".
Це відображає його висловлені раніше слова під час молитви "Ангел Господній" 25 лютого, де він висловив свою глибоку прихильність до народу України та закликав створити умови для дипломатичного розв'язання конфлікту в пошуках справедливого та тривалого миру.
Маттео Бруні пояснив, що Папа Римський використовує термін "білий прапор", як символ припинення військових дій та досягнення перемир'я через переговори. У іншому випадку, говорячи про інші конфліктні ситуації, Папа Франциск відзначив, що переговори ніколи не є ознакою капітуляції, незалежно від воєнного контексту.
Бруні додав, що таким чином, Папа Римський використовує ці слова, які були запропоновані інтерв'юером, щоб підкреслити важливість діалогу та відверто виступити проти "божевілля" війни, а також висловити свою першочергову турботу про долю мирного населення. Це відображає його постійну надію, яку він висловлював протягом років, а особливо в останні два роки у своїх закликах і публічних заявах.
Папа Франциск повторив свою глибоку прихильність до українського народу і закликав молитися за всіх, зокрема за невинних жертв конфлікту, сподіваючись на знайдення шматка людяності, який допоможе створити умови для дипломатичного врегулювання та досягнення справедливого та тривалого миру.
Нагадаємо
Папа Франциск закликає Україну підняти білий прапор і вести переговори з росією для припинення війни, пропонуючи переговори за посередництва інших країн, таких як Туреччина, попри потенційну легітимізацію російської агресії.