Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил слова Папы Римского, относительно белого флага и его желание обратиться к сторонам конфликта в Украине для переговоров в интервью Швейцарскому радио и телевидению, передает УНН.

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Маттео Бруни, директор пресс-центра, пояснил, что Папа Франциск выразил надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

Это отражает его высказанные ранее слова во время молитвы "Ангел Господень" 25 февраля, где он выразил свою глубокую приверженность к народу Украины и призвал создать условия для дипломатического решения конфликта в поисках справедливого и прочного мира.

Маттео Бруни объяснил, что Папа Римский использует термин "белый флаг", как символ прекращения военных действий и достижения перемирия через переговоры. В другом случае, говоря о других конфликтных ситуациях, Папа Франциск отметил, что переговоры никогда не являются признаком капитуляции, независимо от военного контекста.

Бруни добавил, что таким образом, Папа Римский использует эти слова, которые были предложены интервьюером, чтобы подчеркнуть важность диалога и откровенно выступить против "безумия" войны, а также выразить свою первоочередную заботу о судьбе мирного населения. Это отражает его постоянную надежду, которую он выражал на протяжении лет, а особенно в последние два года в своих призывах и публичных заявлениях.

Папа Франциск повторил свою глубокую приверженность к украинскому народу и призвал молиться за всех, в частности за невинных жертв конфликта, надеясь на нахождение куска человечности, который поможет создать условия для дипломатического урегулирования и достижения справедливого и прочного мира.

Напомним,

Папа Франциск призывает Украину поднять белый флаг и вести переговоры с Россией для прекращения войны, предлагая переговоры при посредничестве других стран, таких как Турция, несмотря на потенциальную легитимизацию российской агрессии.