Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Российский диктатор владимир путин не заинтересован в переговорах, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение Папы Франциска о начале диалога для мирного решения конфликта. Об этом глава государства сказал в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

Пример Одессы (по которой рф нанесла ракетный удар всего в нескольких сотнях метров от президента Украины и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса - ред.) показывает, что путин не заинтересован в переговорах. Для него пауза - это не переговоры, это кислород, способ перевести дух, взять время на восстановление боеспособности своей армии, на обучение своих молодых призывников, которые сейчас вступают в бой неподготовленными и убегают с поля боя. И восстановить производство - заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украина подвергается обстрелам северокорейскими снарядами и ракетами. Это говорит о том, что у армии рф заканчиваются запасы оружия.

Контекст

На днях Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

Чуть позже Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразив надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".

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