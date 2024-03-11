Киев разочарован словами Папы относительно "белого флага": МИД вызвал представителя Ватикана в Украине
Киев • УНН
Украина выразила разочарование заявлением Папы Франциска о демонстрации "белого флага" и переговорах с Россией, агрессором, подчеркнув необходимость справедливого мира на основе принципов ООН и украинской Формулы мира.
В понедельник 11 марта Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за заявлений Папы Франциска относительно "белого флага". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.
Детали
Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором
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В МИД отметили, что вместо призывов, которые легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались бы сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве.
Кроме того, в МИД Украины особо отметили, что наше государство, как никто другой, стремится к миру.
Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Контекст
На днях Папа Римский Франциск, говоря о развязанной рф войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.
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Чуть позже Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа Франциск заявил о "белом флаге" выразив надежду на мирное решение конфликта, обращаясь к Украине как к стране, которая всегда была "мученицей".
Справочно
Нунций - постоянный дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Ватикан поддерживает официальные дипломатические отношения; высший дипломатический представитель Святого престола, соответствующий Чрезвычайному и полномочному послу.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.
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