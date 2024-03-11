В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"
Киев • УНН
В ответ на заявления Папы, что Украина якобы нуждается в переговорах с рф, в москве говорят, что готовы договариваться, но Киев якобы против дипломатии.
В ответ на заявление папы римского о "белом флаге" для Украины в кремле заявили, что готовы к переговорам, но Киев якобы выступать против дипломатического решения ситуации. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь президента рф путина Дмитрий Песков, передает УНН.
Детали
песков жалуется, что Украина "абсолютно жестко отрицает" возможность разговора с рф.
Представитель диктатора утверждает, что Украина якобы полагается на заявления европейских стран о стратегическом поражении России, что является "глубочайшей ошибкой".
Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался о пользе переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это лучший путь, но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое возражение со стороны Киева. допускают возможность ведения любых переговоров
Дополнение
На заявление Папы также ответила и пресс-секретарь МИДа рф мария захарова. По ее словам, Москва "никогда не блокировала переговоры", и обвинила Запад в "использовании" Украины для ослабления России. И добавила, что ситуация в Украине "зашла в тупик".
На мой взгляд, Папа просит Запад отложить свои амбиции и признать свою неправоту
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"
В ответ на заявления Папы, что Украина якобы нуждается в переговорах с рф, в москве говорят, что готовы договариваться, но Киев якобы против дипломатии.
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина
Вторжение российского президента Путина в Украину привело к тому, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и приблизило Украину к членству в Альянсе, как никогда раньше, вопреки цели Путина - помешать движению Украины в НАТО и ЕС, заявил Генсек НАТО.
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды
Если не принять меры, Европа столкнется с катастрофическими последствиями изменения климата, такими как смертоносная жара, наводнения и более 1 триллиона евро ежегодных экономических потерь от затопления прибрежных территорий до конца века.
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
После двух дней затишья российские войска провели 4 штурмовые атаки, пытаясь вытеснить украинские силы с плацдарма на левом берегу Херсонской области, но понесли потери и отступили.
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина.
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры
"Государственный оператор тыла" подписал контракты на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины в 4 секторах по результатам первого раунда сбора предложений.
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве
Латвия будет проверять людей, которые придут в посольство россии, чтобы проголосовать на выборах президента рф, на предмет наличия у них законных оснований для пребывания в стране.
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья
Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах
Международная доставка водительских удостоверений для украинцев теперь доступна еще в 5 странах: Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.
Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров "Конкорда" и дал указания их преследовать - соучредитель банка Соседка
Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обвинила председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он назвал акционеров банка "мошенниками" и "неукраинцами" и дал указание преследовать их, несмотря на отсутствие уголовных производств против них.