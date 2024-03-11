В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"

В ответ на заявление папы римского о "белом флаге" для Украины в кремле заявили, что готовы к переговорам, но Киев якобы выступать против дипломатического решения ситуации. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь президента рф путина Дмитрий Песков, передает УНН.

Детали

песков жалуется, что Украина "абсолютно жестко отрицает" возможность разговора с рф.

Представитель диктатора утверждает, что Украина якобы полагается на заявления европейских стран о стратегическом поражении России, что является "глубочайшей ошибкой".

Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался о пользе переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это лучший путь, но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое возражение со стороны Киева. допускают возможность ведения любых переговоров - заявил спикер кремля.

Дополнение

На заявление Папы также ответила и пресс-секретарь МИДа рф мария захарова. По ее словам, Москва "никогда не блокировала переговоры", и обвинила Запад в "использовании" Украины для ослабления России. И добавила, что ситуация в Украине "зашла в тупик".

На мой взгляд, Папа просит Запад отложить свои амбиции и признать свою неправоту - заявила в комментарии для росСМИ Захарова.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.