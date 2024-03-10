Зеленський відреагував на слова Папи про білий прапор для України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував слова Папи Римського про переговори та білий прапор для України. Зокрема глава держави вважає, що церква має бути з людьми, а не займатися "віртуальним посередництвом за дві з половиною тисячі кілометрів", передає УНН.

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Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. Я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами