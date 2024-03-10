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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Кулеба відповів Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий, і ми не підніматимемо інших

Київ • УНН

 • 117178 перегляди

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Франциску на пропозицію вести переговори між Україною та росією під "білим прапором", підкресливши, що українці живуть, вмирають і перемагають під своїм синьо-жовтим прапором, і закликав Папу не повторювати історичних помилок.

Кулеба відповів Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий, і ми не підніматимемо інших

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи Римського Франциска, що  Україні та росії слід сісти за стіл переговорів  "під білим прапором". Про це він написав у мережі Х, передає УНН.

Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами". Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя

- написав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що українці під синьо-жовтим прапором живуть, помирають та перемагають, і не підніматимуть інших прапорів.

Наш прапор - синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. Ми вдячні Його Святості Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців

- додав він.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву на підтримку переговорів між Україною та росією про припинення війни. За його словами, потрібно знайти мужність підняти "білий прапор". 

Глава УГКЦ у Нью-Йорку відреагував на слова Папи Римського про “білий прапор”10.03.24, 15:05 • 45170 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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