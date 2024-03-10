Кулеба відповів Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий, і ми не підніматимемо інших
Київ • УНН
Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Франциску на пропозицію вести переговори між Україною та росією під "білим прапором", підкресливши, що українці живуть, вмирають і перемагають під своїм синьо-жовтим прапором, і закликав Папу не повторювати історичних помилок.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Папи Римського Франциска, що Україні та росії слід сісти за стіл переговорів "під білим прапором". Про це він написав у мережі Х, передає УНН.
Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами". Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя
Глава МЗС наголосив, що українці під синьо-жовтим прапором живуть, помирають та перемагають, і не підніматимуть інших прапорів.
Наш прапор - синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. Ми вдячні Його Святості Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців
Нагадаємо
Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву на підтримку переговорів між Україною та росією про припинення війни. За його словами, потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".
Глава УГКЦ у Нью-Йорку відреагував на слова Папи Римського про “білий прапор”10.03.24, 15:05 • 45170 переглядiв