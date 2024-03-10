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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Глава УГКЦ у Нью-Йорку відреагував на слова Папи Римського про “білий прапор”

Київ • УНН

 • 45170 перегляди

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав твердо заявив, що ніхто в Україні навіть не думає про капітуляцію, попри триваючі бойові дії, підкресливши рішучість України вистояти і протистояти російському вторгненню.

Глава УГКЦ у Нью-Йорку відреагував на слова Папи Римського про “білий прапор”

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відреагував на слова Папи Римського сказавши, що нікому й на гадку не спадає здатися повідомили у пресцентрі Української греко-католицької церкви, пише УНН.

Деталі

9 березня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав із членами Постійного Синоду помолився разом з українцями у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені в Нью-Йорку.

Після того як Глава Церкви звершив Молебень за перемогу України та за мир, він провів зустріч з українською громадою в одному з найбільших міст США.

Я вам хочу одне сказати від народу з України, — звернувся Глава УГКЦ до українців у Нью-Йорку. — Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії — послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців та дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав

- заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. 

Блаженніший Святослав закликав тих, хто сумнівається у здатності України вистояти, особисто відвідати країну і переконатися.

Він зазначив, що ті, хто не вірить у перемогу України, можуть знайти відповіді в сповіді, оскільки це вказує на недостатню віру в Бога, який живе в серці українського народу.

Нагадаємо

Папа Франциск закликає до переговорів між Україною та росією з метою припинення війни, використовуючи "білий прапор" як символ припинення військових дій та досягнення перемир'я шляхом дипломатичних зусиль на шляху до справедливого і тривалого миру.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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