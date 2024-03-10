Глава УГКЦ у Нью-Йорку відреагував на слова Папи Римського про “білий прапор”

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відреагував на слова Папи Римського сказавши, що нікому й на гадку не спадає здатися повідомили у пресцентрі Української греко-католицької церкви, пише УНН.

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9 березня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав із членами Постійного Синоду помолився разом з українцями у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені в Нью-Йорку.

Після того як Глава Церкви звершив Молебень за перемогу України та за мир, він провів зустріч з українською громадою в одному з найбільших міст США.

Я вам хочу одне сказати від народу з України, — звернувся Глава УГКЦ до українців у Нью-Йорку. — Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії — послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах! Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — розшириться межа смерті. Всі ви бачили страшні кадри з Бучі. Це був лише вступ. Вони [росіяни] так хотіли залити кров’ю весь Київ. Якби не мужність наших хлопців та дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав